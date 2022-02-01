Маск предложил американцу 5 тыс. долларов за удаление аккаунта в Twitter

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил 19-летнему Джеку Суини из Флориды 5 тыс. долларов за удаление из социальной сети Twitter аккаунта, который отслеживает частный самолет миллиардера.

Первокурсник колледжа 19-летний Джек Суини разработал специальную программу-бот, которая отслеживают путешествия около дюжины знаменитостей из ИТ-сферы, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса, и публикует их перемещения в Twitter. Так, перелеты Маска публикуются в аккаунте ElonJet, у которого более 150 тыс. подписчиков, информирует CNN.

Маск впервые обратился к Суини 30 ноября 2021 года, попросив убрать информацию о своих перелетах из социальной сети Twitter. «Ты можешь это снять?» – спросил Маск Суини, пояснив, что считает опубликованные данные угрозой своей безопасности.

Позже генеральный директор Tesla и SpaceX предложил американцу 5 тыс. долларов, чтобы прекратить отслеживание своих перелетов «сумасшедшими людьми». Суини в ответ потребовал от Маска 50 тыс. долларов «на колледж и, возможно, на Tesla (TSLA) Model 3».

«Мне не нравится мысль быть застреленным сумасшедшим», – отметил Маск.

Последний обмен сообщениями между Маском и Суини состоялся 19 января, когда миллиардер написал, что не считает правильным «платить». В ответ Суини предложил Маску рассмотреть другие варианты, например стажировку в одной из компаний миллиардера. Основатель SpaceX и Tesla пока не ответил на предложение.

По словам Суини, он был поклонником SpaceX с момента первого запуска Falcon Heavy в 2018 году. Позже американец заявил, что «5 тыс. долларов недостаточно», так как «это ничего не заменяет» и не принесет ему удовольствия. Суини также дал Маску несколько технических советов, рассказав миллиардеру о программе блокировки, которую он мог бы использовать для противодействия программам для отслеживания полетов.

«Похоже, он последовал этому совету», – предположил Суини, отметив, что отслеживать полеты Маска теперь стало «немного сложнее».

Напомним, 4 января состояние Маска за день увеличилось на 32,6 млрд долларов, достигнув 304,2 млрд долларов. В результате Маску удалось увеличить разрыв с ближайшим «соперником» – гендиректором французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернаром Арно, состояние которого оценивается в 200,6 млрд долларов.