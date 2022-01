Глава МИД Британии, которая завтра должна была приехать в Украину, заболела COVID-19

“Сегодня вечером у меня был положительный результат на COVID-19. К счастью, у меня было три дозы, и я буду работать из дома, пока изолирую себя”, – сообщила она.

I tested positive for Covid this evening.

Thankfully I’ve had my three jabs and will be working from home while I isolate.

— Liz Truss (@trussliz) January 31, 2022

Как отмечает Sky News, Трасс должна была 1 февраля приехать в Украину вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Контекст:

О визите Джонсона в Украину сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В Украине Джонсон с момента вступления в должность главы британского правительства не был, но в 2016-м он приезжал в Киев, когда возглавлял МИД Великобритании.

“Европейская правда” сообщила, что Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—