 

Киберполиция разоблачила студента, продававшего данные более 20 млн украинцев

01.02.2022, 0:20, Новости дня
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“Доступ к боту стоил $1 в день или $4 за 20 попыток поиска данных по конкретным лицам. Оплату фигурант получал на крипто-кошелек. Кроме того, правонарушитель разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Фотографии он загружал из открытых источников интернета”, – отметили правоохранители.

В распоряжении студента были базы данных нескольких десятков миллионов граждан. Эти сведения он покупал на тематических форумах хакеров.

“По месту жительства правонарушителя сотрудники полиции провели обыски. Изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны. В ходе осмотра техники киберполицейские обнаружили базы данных, скомпрометированные в период 2014–2019 годы. Эти базы содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фотоизображения лиц”, – сообщили в МВД.

Киберполиция изъяла базы персональных данных из незаконного оборота и заблокировала учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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