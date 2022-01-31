 

В Минобороны опровергли заявления о нарушении границы Эстонии российскими Су-27

31.01.2022, 23:46, Новости дня
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Полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря 29 января не осуществлялись, заявили в Минобороны России.

«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись. Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», – пояснили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Ранее МИД Эстонии вручил российскому послу ноту за «нарушение воздушной границы. Согласно сообщению пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии, инцидент произошел 29 января утром, когда российский истребитель Су-27 якобы нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо и оставался там менее минуты. По утверждению ведомства, российская сторона не предоставила план полета, самолет летел с выключенным транспондером и не поддерживал связь с авиадиспетчерской службой Эстонии.



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