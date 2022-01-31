США заявили об «отсутствии» ответов РФ на озабоченности по Украине

На заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты не услышали от РФ ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины, выступила с утверждением постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы созвали данную встречу, чтобы русские дали нам объяснение своих действий. Мы мало что услышали, они не дали нам тех ответов, которые, как мы надеялись, они предоставят», – приводит слова постпреда США при ООН ТАСС.

Американский постпред добавила, что «сегодня РФ ясно услышала объединенную позицию значительного большинства Совета Безопасности» и выразила надежду, что прошедшее заседание «приведет к дипломатическому решению».

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Москва якобы угрожала предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены. Она также не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» РФ на Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.