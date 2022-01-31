Шмыгаль: Болезненные санкции – наиболее эффективный инструмент, который может остановить агрессию России

“Мы стремимся к миру, а не к войне… Болезненные санкции – наиболее эффективный инструмент, который может остановить дальнейшую агрессию России, и сегодня мы также скоординировали действия по этому вопросу”, – сказал глава правительства.

Он отметил, что Украина “ожидает конкретизации санкций”.

Домбровскис объяснил, что, поскольку Россия продолжает накапливать войска возле границы с Украиной, “ЕС, НАТО и США будут продолжать прилагать усилия, чтобы заставить Россию деэскалировать ситуацию”.

“Мы хотим дать им четкий месседж, что если будет дальнейшая агрессия, то мы будем вводить политические и экономические санкции крупного размера, такого масштаба и силы, которые заставят агрессора пойти на уступки”, – заявил вице-президент Еврокомиссии.

27 января Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания и ЕС при поддержке США готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее президент США Джо Байден не исключал и прямых санкций против президента РФ Владимира Путина.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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