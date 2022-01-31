Стала известна дата новой встречи советников “Нормандской четверки”

“Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом [урегулированием ситуации вокруг Украины], советники по национальной безопасности встретились в нормандском формате несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине”, – заявил он.

Де Ривьер добавил, что Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был “непростым, но откровенным”.

Глава Офиса президента Украины также рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за “безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей”.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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