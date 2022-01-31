Против жителя Волгоградской области возбудили дело за покупку бензина за баллы лояльности

В городе Волжский Волгоградской области в отношении 43-летнего мужчины возбудили дело из-за покупки 2,5 тонн дизельного топлива и бензина марки АИ-95 за баллы лояльности, приобретенные в интернете, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В ходе расследования установлено, что 43-летний житель г. Волжского в теневом сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет обнаружил информацию о продаже бонусов программы лояльности сети автозаправочных станций, выступающих электронными средствами оплаты. Осознавая, что указанные бонусы имеют нелегальное происхождение, в январе 2021 года он приобрел их по цене значительно ниже реальной стоимости, при которой осуществляется начисление 1 бонусной единицы, для совершения хищения топлива с АЗС», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что затем он купил и зарегистрировал на вымышленные лица пять карт, куда зачислил бонусы «В дальнейшем используя нелегально полученные бонусы, злоумышленник расплатился ими на трех автозаправочных станциях, приобретя 2,5 тонны дизельного топлива и бензина марки АИ-95 на сумму около 122 тыс. рублей», – отметили в ведомстве.

Покупка топлива в больших объемах за баллы вызвала подозрения у сотрудников службы безопасности. Об этой ситуации они сообщили в правоохранительные органы.

Оперативники, по данным ГУ МВД, установили, что неизвестные взломали систему нефтяной компании и получили доступ к системе начисления бонусов, которые потом продавали в интернете.

Житель Волжского вины не признал. Уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа) передали в суд для рассмотрения по существу.