В США заявили о готовности РФ предпринять военные действия против Украины

Москва якобы выражала готовность предпринять военные действия против Киева, если ее требования не будут выполнены, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации вокруг Украины.

«Недавно РФ пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Если РФ предпримет дальнейшее вторжение на Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не ожидали. Последствия будут ужасными», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, Вашингтон не хочет начала вооруженной конфронтации из-за Украины, но готов дать решительный ответ в случае обострения ситуации.

«Мы стремимся к миру. Мы стремится к диалогу. Мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и в единстве, если РФ предпримет дальнейшее вторжение на Украину», – уточнила дипломат.

Она также выступила с утверждением, что РФ направила в Белоруссию порядка пяти тыс. военнослужащих, системы ПВО, войска специального назначения и баллистические ракеты малой дальности.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности.

«Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – отмечал глава МИД. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.