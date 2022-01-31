 

В киевском костеле Святого Николая, в котором произошел пожар, завершили противоаварийные работы

31.01.2022, 22:52, Новости дня
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Найем напомнил, что сразу после пожара 21 украинский бизнесмен сообщил, что готов профинансировать ремонт здания. В общей сложности на противоаварийные работы потратили 21,5 млн грн. 

За работы отвечал Национальный дом органной и камерной музыки, который в конце концов отчитался за расходы. Большая часть средств пошла непосредственно на противоаварийный ремонт и реставрацию – 19,3 млн грн.

Остальные деньги потратили на экспертизу проекта, техническое обследование здания, наблюдение за строительными работами и содержание службы заказчика.

Кроме того, благотворители создали благотворительную организацию “Фонд костела Святого Николая”. На его счету осталось чуть больше 8 млн грн.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/4917340344978117

Контекст:

Костел Святого Николая открыли в 1909 году. Это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в столице здание в стиле неоготики.

Пожар в костеле Святого Николая случился вечером 3 сентября 2021 года. В Министерстве культуры сообщали, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

На восстановление костела предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров с поручением безотлагательно обеспечить реставрацию здания и установку там нового органа.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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