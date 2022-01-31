 

Макрон и Путин второй раз за три дня обсуждали Украину в телефонном режиме

31.01.2022, 22:52, Новости дня
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“Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба Путина отмечает, что президенты условились “об оперативной проработке возможности проведения личной встречи”.

Елисейский дворец пока не сообщает о разговоре Макрона с Путиным.

Последний раз президенты Франции и России общались в телефонном режиме 28 января. Тогда Путин, по версии Кремля, говорил о Минских соглашениях по Донбассу и переговорах в нормандском формате.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявляли 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно “гарантий безопасности”. Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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