 

“Это не совсем НАТО на троих”. Пристайко прокомментировал новый союз Украины, Британии и Польши

31.01.2022, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации журналистов, стороны заканчивают согласование деталей. О новом союзе объявят на следующей неделе во время визита в Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

На вопрос о работе будущего союза Пристайко сказал, что это “не совсем НАТО на троих”. Он отметил, что Британия становится более серьезным союзником Украины.

Собеседники “BBC News Україна” в дипломатических кругах сообщили, что трехсторонний формат взаимодействия Лондона, Варшавы и Киева Украина инициировала в декабре 2021 года.

Контекст:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Джонсон и Моравецкий, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут в Украине с визитом в один день, он не уточнял дату, но отмечал, что это произойдет “буквально на днях”. По информации британских СМИ, Джонсон приедет в Киев 1 февраля.

Деталей о новом формате сотрудничества трех государств не сообщается, но министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 21 января, выступая в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация “Совет по геостратегии” опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / В Раде зарестрировали законопроект о коллаборантах – нардеп

28.11 / YouTube начал поддерживать видео с разрешением 8К

12.06 / Le Monde – экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

01.11 / Skoda подняла цены на две модели в России

04.12 / Экс-главу речной полиции задержали по делу о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге

01.10 / В Общественной палате назвали главную проблему нацпроекта «Экология»

06.03 / Саакашвили рассказал, что при помощи разных схем у Украины ежегодно крадут $37 млрд

20.07 / Генсек ООН призвал отказаться от популизма ради победы над коронавирусом

17.11 / Сенат США принял “закон Родченкова” о борьбе с допингом

12.10 / Азербайджан обвинил Армению в обстреле в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика