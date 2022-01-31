“Это не совсем НАТО на троих”. Пристайко прокомментировал новый союз Украины, Британии и Польши

По информации журналистов, стороны заканчивают согласование деталей. О новом союзе объявят на следующей неделе во время визита в Украину премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

На вопрос о работе будущего союза Пристайко сказал, что это “не совсем НАТО на троих”. Он отметил, что Британия становится более серьезным союзником Украины.

Собеседники “BBC News Україна” в дипломатических кругах сообщили, что трехсторонний формат взаимодействия Лондона, Варшавы и Киева Украина инициировала в декабре 2021 года.

Контекст:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Джонсон и Моравецкий, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будут в Украине с визитом в один день, он не уточнял дату, но отмечал, что это произойдет “буквально на днях”. По информации британских СМИ, Джонсон приедет в Киев 1 февраля.

Деталей о новом формате сотрудничества трех государств не сообщается, но министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 21 января, выступая в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация “Совет по геостратегии” опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

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