Смольный не может справиться даже со слабыми осадками

Санкт-Петербург снова оказался завален снегом и грязью. В городе всего-то прошли ничтожные осадки, но Смольный не может справиться даже с ними.

Прогнозы синоптиков предупреждали петербуржцев, что в Северной столице пройдут небольшие осадки. Горожане уже привыкли к такому порядку вещей, но никто не ожидал, что даже после ничтожной мороси улицы города снова будут грязными и заснеженными.

При этом губернатор Александр Беглов твердит о неких «аномальных» осадках, которые не дают отдыхать коммунальщикам. Петербуржцы считают, что Смольный пытается скрыть свои промахи за преувеличением буйства стихии.

Глава Комитета по благоустройству Василий Пониделко дал указание вплотную заняться чисткой и обработкой улиц Петербурга. В Комблаге заявили, что готовы ко встрече со «снежной стихией», а на деле не смогли справиться даже с мелким и коротким снегопадом.