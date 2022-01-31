 

Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи

31.01.2022, 22:18, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французском коллегой Эммануэлем Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин и Макрон обсудили возможность оперативной проработки проведения личной встречи.

Ранее в разговоре с Макроном Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.

В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.



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