Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французском коллегой Эммануэлем Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин и Макрон обсудили возможность оперативной проработки проведения личной встречи.

Ранее в разговоре с Макроном Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.

В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.