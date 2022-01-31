 

Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье

31.01.2022, 22:10, Разное
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Власти Подмосковья не планируют вводить в регионе дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, в настоящее время областная администрация работает над укреплением системы здравоохранения. Отдельное внимание глава региона уделил развитию телемедицины и горячей линии “122”, что позволяет снизить нагрузку на врачей, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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