“Ответ будет мощным и объединенным”. Франция на заседании Совбеза ООН предупредила РФ о последствиях нового вторжения в Украину

“Ситуация на границе Украины вызывает серьезную обеспокоенность у Франции. Накопление существенных военных сил на границе суверенного государства является потенциальным конфликтом и свидетельствует о негативных намерениях России, поскольку это государство уже нарушало территориальную целостность в прошлом”, – заявил он.

Франция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, подчеркнул постпред и призвал Россию к диалогу и деэскалации.

“Идеям сфер влияния нет места в XXI веке. Если Россия не выберет путь диалога и уважения к международному праву, ответ будет мощным и объединенным. Любое новое посягательство Россией на суверенитет и территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Европейцы работают над скоординированными ограничительными мерами, и вместе со своими партнерами готовы реагировать. Если Россия выберет путь диалога и сотрудничества, Европейский Союз готов сотрудничать, чтобы развивать свои отношения с РФ на основе объединенного, долгосрочного и стратегического подхода”, – добавил Ривьер.

Сегодняшнее заседание Совбеза инициировали США. Они объясняли необходимость встречи угрожающими действиями России, которые “создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. К 28 января 2022-го, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны РФ сосредоточила около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в конце января сообщила, что страна готовит “улучшение законодательства о санкциях”,в результате которого “любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью”. Она не исключила, что более жесткие санкции могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании.

Кроме того, по данным СМИ, Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против российских газовых проектов.

“В рамках нашей работы над сдерживанием мы продвинулись в подготовке ответных высокоэффективных мер, которые принесут серьезные затраты российской экономике и финансовой системе”, – заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 30 января.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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