Данилов – министру обороны Канады: Нам нужно оружие для защиты

Во время встречи они обсудили в частности наращивание российских военных сил у границ Украины. Данилов сказал, что ситуация с безопасностью на фоне возможного вторжения РФ остается сложной. Он подчеркнул, что Украины готова к любому развитию событий.

Секретарь СНБО также отметил важность помощи Украине в противодействии гибридной агрессии РФ.

“Нам нужно оружие для защиты, ведь это вопрос защиты демократии”, – заявил он.

Ананд заверила, что Канада “поддерживала и будет поддерживать Украину” и готова оказывать всестороннюю помощь.

Данилов поблагодарил министра обороны Канады за продление программы UNIFIER и увеличение численности личного состава миссии в Украине.

Ананд прибыла в Киев с двухдневным визитом 30 января.

Контекст:

С 2014 года Канада предоставила Украине помощь на сумму более $890 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и на проведение реформ, сообщается на сайте правительства страны.

Программа UNIFIER стартовала в 2015 году – после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе. В рамках программы канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года.

Канадские инструкторы провели более 600 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности.

На фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ Канада предложила Украине кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития.

На прошлой неделе правительство Канады приняло решение выделить $340 млн: на немедленную поддержку Украины, на продление операции UNIFIER еще на три года (до конца марта 2025 года) и на увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

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