 

Муж Анастасии Заворотнюк не оплатил штрафы ГИБДД на 28 тысяч рублей

31.01.2022, 22:02, Разное
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Супруг тяжелобольной Анастасии Заворотнюк задолжал ГИБДД 28 тысяч рублей. Фигурист часто превышает скорость.
Страшный диагноз Анастасии Заворотнюк в корне изменил жизнь ее семьи. Теперь муж-миллионер не позирует фотографам и не раздает интервью. Петр Чернышев перестал появляться на красных дорожках, и теперь фигуриста можно увидеть только на ледовых спектаклях Татьяны Навки. Муж Заворотнюк всегда получает главные роли и повышенные гонорары. Так, за время новогодних праздников Чернышеву выплатили около 8 миллионов рублей за выступления в «Лебедином озере».

Несмотря на хороший доход, у супруга Анастасии Заворотнюк нашли долги на сумму 28 тысяч рублей. Чернышев вовремя не оплатил штрафы ГИБДД. Напомним, что владельцем машин семейства является теща фигуриста Валентина Борисовна Заворотнюк. Но камеры видеонаблюдения показали, что во время всех нарушений за рулем был Петр Чернышев. В основном «письма счастья» приходили артисту после превышения допустимой скорости. Также муж Заворотнюк не соблюдал разметку, выезжал на полосу общественного транспорта и парковал машину в неположенном месте. Есть информация, что авто даже было эвакуировано. Некоторые штрафы не оплачены вовремя, поэтому владелица машины может столкнуться с судебными разбирательствами.

Актриса Анастасия Заворотнюк каждый день борется с глиобластомой головного мозга. Ее дочь рассказала, что на лечение нужна огромная сумма, которая неподъемная для рядовых пациентов. Болезнь очень изменила артистку, ходили слухи, что Заворотнюк даже перестала говорить, но родные опровергли эту информацию.

Источник: www.kp.ru



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