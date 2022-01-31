Российский иммунолог предположил возможность возникновения новой мутации коронавируса

Российский врач-иммунолог Николай Крючков дал интервью одному из отечественных изданий, в котором описал очень неблагоприятную возможную перспективу развития коронавируса. По словам медика, при слиянии в одном человеческом организме штаммов “омикрон” и “дельта” весьма вероятно возникновение абсолютно новой мутации опасного патогена.

Как пояснил Николай Крючков, заражение сразу двумя штаммами SARS-CoV-2, “омикроном” и “дельтой”, вероятнее всего может произойти у человека, очень восприимчивого к вирусу. Таковыми являются люди с весьма слабой иммунной системой: обладатели первичного или вторичного иммунодефицита, люди, перенесшие трансплантацию органов, а также пациенты, имеющие остро выраженные онкологические заболевания. Жители, не входящие в вышеперечисленный список, практически не имеют риска подвергнуться заражению одновременно двумя штаммами, поскольку “параллельное” инфицирование маловероятно из-за соответствующего “включения” иммунной системы.

“Кроме того, необходимо не только, чтобы “омикрон” и “дельта” встретились, а чтобы в результате этой встречи удалось отобраться какому-то мутанту, который был бы эволюционно более сильным, чем тот же “омикрон””, – добавил специалист.

К слову, самому носителю подобной мутации, по словам Крючкова, никаких особенных последствий опасаться не стоит. С другой стороны, возникновение упомянутого симбиоза и его распространение среди окружающих может возыметь очень неблагоприятный итог. “Если такой человек сумеет произвести эффективного “мутанта” и этот “мутант” сможет выйти в популяцию, вот тогда эффекты могут быть”, – резюмировал иммунолог.

Источник: lenta.ru