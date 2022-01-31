Какие события ждут каждый знак зодиака весной 2022 года: прогнозы астрологов

Астрология говорит о том, что предстоящая весна будет насыщена событиями, часть из которых принесет с собой положительную энергию, а часть – негативную. Для того чтобы можно было примерно знать, когда и чего следует ожидать, эксперты составили прогнозы для каждого из знаков зодиака.

Овен

Весной звезды помогут Овнам реализовать личные планы. При этом не важно, как много им приходилось работать для того, чтобы стать счастливее. Также представители этого знака приблизятся к завершению начатых проектов. Возможно, для повышения профессионального уровня Овны пройдут дополнительное обучение.

Хотя в личной жизни Овнов все будет складываться гладко, с некоторыми людьми из своего окружения у них будут не самые ровные отношения. Поэтому им желательно найти в общении с близкими золотую середину.

Телец

Тельцов весной ожидает взлет творческой энергии. Им стоит составить план мероприятий, связанных с реализацией своих талантов. Весна станет для представителей этого зодиакального созвездия лучшим временем для воплощения творческих идей. Для того чтобы лучше сосредоточиться на своем увлечении, астрологи советуют Тельцам заняться йогой и медитацией.

Будучи полностью сосредоточенными на творчестве, представители этого знака не смогут уделять много времени своим основным обязанностям. Это будет отвлекать их от возможности достичь успеха в профессиональной деятельности.

Близнецы

Несмотря на то, что Близнецам всегда удается и самостоятельно справляться со своими обязанностями, звезды советуют им не пренебрегать работой в команде. Хорошо, когда рядом есть кто-то, способный подсказать, помочь или даже на время заменить. Занимаясь любимым делом в компании таких же энтузиастов, представитель этого знака сможет добиться намного больше.

Что касается личной жизни, то, будучи романтической натурой, Близнецы будут искать романтику и в человеке, который их заинтересует. Поэтому астрологи предлагают им не слишком доверять розовым очкам и прислушиваться не только к сердцу, но и к разуму.

Рак

Под весенним солнцем Раки могут достичь пика своей карьеры. Для реализации поставленных целей они должны использовать не только знания и опыт, но и руководящие способности. Постарайтесь создать в коллективе теплую, дружескую атмосферу. Это позволит людям быть более мотивированными.

Дома Раки предпочитают полную безмятежность, но весной этому зодиакальному созвездию кто-то помешает насладиться спокойствием. Возможно, кто-то приедет к ним погостить или же они затеют в своем жилище ремонт.

Лев

Львам нравится расширять свой кругозор, читая интересную познавательную литературу. Также им нравится узнавать что-то новое в путешествиях. Весной представители этого знака выйдут из зоны своего комфорта, побывают в интересных местах, узнают много нового.

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Вспыльчивые Львы весной будут захвачены своими эмоциями. Они склонны на все реагировать быстро, хотя позже они, возможно, пожалеют о некоторых своих поступках. Этому знаку следует тщательно обдумывать каждый шаг. Возможно, иногда придется пойти на компромисс, чтобы не навредить своей репутации.

Дева

После зимних холодов Девы просто напитываются весенним теплом. Они буквально излучают положительную энергию, чего не могут не заметить окружающие. Весна для представителей этого знака может стать благоприятным временем для новых романтических отношений.

Эмоциональные Девы с наступлением весны захотят больше внимания уделить своему внешнему виду и сделают ряд покупок, иногда импульсивных и слишком дорогих. Поэтому звезды рекомендуют этому знаку подумать о своих финансах и отказаться от необдуманных расходов.

Весы

Весам предстоящая весна принесет возможность часто находиться в кругу друзей или единомышленников. Это может относиться и к совместной работе, и к проведению какого-то творческого мероприятия (например, конкурса или фестиваля). Родившиеся под этим созвездием хорошо ладят со всеми, но с одним или двумя компаньонами они смогут рассчитывать на дальнейшее сотрудничество.

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Так как Весы много делают для того, чтобы были счастливы окружающие, то в реализации своих начинаний они, возможно, продвинутся не слишком далеко. Этому знаку нужно больше работать над воплощением своих мечтаний, хотя именно весной у них вряд ли найдется для этого достаточно энергии.

Скорпион

Скорпионам предстоящей весной звезды советуют больше времени уделять себе. Можно записаться на массаж, заняться спортом. Хотя, для того чтобы ухаживать за собой, этому знаку придется внести ряд изменений в свой рабочий график. Но такой шаг будет оправдан, так как внешний вид Скорпионов от занятий спортом только выиграет.

Представители этого зодиакального созвездия весной некоторых людей из своего окружения будут держать на определенном расстоянии от себя. Но с близкими друзьями и семьей они будут более открытыми и всегда могут на них рассчитывать. Правда, и со своей стороны Скорпионам нужно быть готовыми оказать кому-либо из них поддержку в сложной ситуации.

Стрелец

Все, что Стрельцы соберутся предпринять этой весной, будет вызывать у окружающих неподдельный интерес. Родившимся под этим знаком нужно не упустить шанс продемонстрировать свои способности наилучшим образом. Это позволит им обратить на себя внимание и быть оцененными по достоинству. Представители этого знака должны не стесняться признавать свои заслуги. Если их достижения окажутся замеченными окружающими, Стрельцы могут по праву гордиться собой.

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Хотя Стрельцы и будут получать удовольствие от преодоления трудностей, не все, кто с ними работает, будут чувствовать то же самое. Поэтому этому знаку лучше поговорить с ними и объяснить, что совместная работа обязательно приведет их к успеху.

Козерог

Весной Козероги постараются больше времени проводить с людьми, которые для них важнее всего. Они смогут поближе пообщаться с родственниками, отдохнуть с ними за городом, провести вместе выходные. Представители этого знака зарядят своих близких положительной энергией. Кроме этого Козероги найдут время, чтобы завершить давно начатое дело.

Так как на представителей этого знака полагаются многие люди из их окружения, весной Козероги поймут, что не оправдывают их ожиданий. Тем не менее им не нужно спешить отказывать кому-либо в помощи, а лучше постараться найти для просящего человека немного времени.

Водолей

У Водолеев весной появятся новые друзья и знакомые. Благодаря им этот знак обретет и новые возможности. Для представителей этого знака очень важно оставаться открытыми и чаще бывать на разных мероприятиях. Там Водолеи могут познакомиться с людьми, которые помогут им продвинуться по карьерной лестнице.

Представителям этого знака всегда хочется получить больше, но они могут переусердствовать. Водолеи должны ставить перед собой более достижимые цели, а не пытаться делать все и сразу.

Рыбы

Этой весной Рыб ждет улучшение их финансового благополучия. Они получат новые интересные возможности, которые позволят им хорошо заработать. Это может стать основой их успешного будущего. Такая возможность особенно важна для представителей этого знака, если ранее они потратили больше, чем могли себе позволить.

Несмотря на удачу в делах, Рыбы по какой-то причине могут потерять уверенность в себе. Но им нужно помнить, что в любой ситуации рядом будет находиться кто-то очень надежный.