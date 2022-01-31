Перевозчики ТКО Петербурга зарабатывают за счет жителей и перепродажи мусора

Рынок твердых коммунальных отходов Петербурга превратился в «делянку» для обогащения после запуска мусорной реформы, сообщает «Вечерний Курьер».

Раньше управляющие компании и ТСЖ могли самостоятельно заключить договоры на вывоз отходов с любым перевозчиком. Эти условия позволяли осуществлять транспортировку отходов гораздо дешевле, по сравнению с городом.

Однако теперь ситуация на рынке ТКО изменилась. Запуск мусорной реформы привел к подорожанию услуги. На сегодняшний день, установлен обязательный тариф в 6,4 рубля за квадратный метр жилья. До реформы он составлял 5,58 рублей. Более того, горожане не могут самостоятельно выбирать перевозчиков.

Операторы по транспортированию отходов хорошо зарабатывают на новой системе. В том числе за счет «серых схем» по перепродаже мусора.

«Есть операторы, которые получают условные 1200 рублей за кубометр ТКО. Мусор на своих предприятиях они сортируют, выбирая все самое ценное (стеклянные и пластиковые бутылки, металл и прочее). Потом, почти 50% уже рассортированного мусора, продается “на сторону”», — сообщил источник изданию «Вечерний Курьер».

По данным некоторых СМИ, бенефициары из окружения губернатора Александра Беглова и вовсе получили возможность распределить из «воздуха» на мусорной реформе дополнительные 1,1 млрд рублей за счет повышения тарифа на вывоз ТКО. Однако рядовые петербуржцы продолжают страдать от мусорной реформы. Горожане вынуждены платить втридорога за вывоз отходов, причем не получают взамен услугу должного качества.