Гинцбург назвал сроки регистрации назальной вакцины от COVID

Испытания назальной вакцины от COVID-19 должны закончиться в течение 2-2,5 месяцев, если они пройдут успешно, то Минздрав РФ зарегистрирует ее, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

«Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привилось. Если все будет идти по плану, в течение 2-2,5 месяцев мы должны закончить испытания первой-второй фазы интраназальной вакцины, и это, надеюсь, позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата», – цитирует его РИА «Новости».

Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.

Ранее сообщалось, что исследование комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея начались в Сеченовском университете.