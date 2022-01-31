Экс-глава Генштаба РФ рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия в 2004 году

В РФ разработкой и испытаниями гиперзвукового оружия занимались еще в 2004 году, сообщил экс-глава Генштаба Вооруженных сил РФ Юрий Балуевский

«Я могу даже назвать дату, сегодня об этом уже можно сказать, февраль 2004 года, ваш покорный слуга испытывал на полигоне в Плесецке прототип вот этого летающего блока, который сегодня назван «гиперзвуковым оружием»,– сообщил Балуевский в эфире телеканала РБК, передает NEWS.ru.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что гиперзвуковые вооружения могут стать полезным дополнением арсенала Соединенных Штатов, однако высокая стоимость этих систем вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. При этом в сентябре 2021 года США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Это первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты в США с 2013 года.

Между тем в декабре 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении перевооружения первого в РФ полка ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС РФ сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В сентябре вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвука.