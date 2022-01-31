Китай не поддержал проведение заседание Совбеза ООН по угрозе вторжения РФ в Украину

“Китай выступает против проведения этого открытого заседания в Совете Безопасности по инициативе США”, – сказал он.

Китайский дипломат напомнил, что США, инициируя это заседание, объясняли его необходимость угрожающими действиями России, которые “создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН”.

“Китай не может солидаризоваться с этой точкой зрения”, – продолжил он.

По мнению Чжан Цзюня, в сложившейся ситуации нужна “тихая дипломатия”, но США “не приняли такое конструктивное предложение”.

Представитель Китая отметил, что в последнее время наблюдается “определенная напряженность в вопросе вокруг Украины” и Китай “наблюдает за тем, что вызывает эту напряженность”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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