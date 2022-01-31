В Польше ожидают до миллиона беженцев в случае войны России против Украины

По его словам, если в Украине дойдет до войны, то Польша “должны учитывать наплыв настоящих беженцев, спасающихся от смерти”, до миллиона людей.

Он добавил, что есть несколько сценариев развития событий, но Польша должна готовиться к самому худшему. По его словам, уже некоторое время МВД Польши принимает меры, чтобы быть готовыми к приходу волны беженцев.

Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании. Он подчеркнул, что по Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и власти страны не будут от этого дистанцироваться.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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