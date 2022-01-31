 

Небензя: РФ допускает провокации Киева против ДНР и ЛНР

31.01.2022, 20:49, Новости дня
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Россия не исключает провокаций Украины в отношении ДНР и ЛНР, сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Что произойдет сейчас, я не знаю, но мы не исключаем провокаций с украинской стороны. И самопровозглашенные республики заявили, что у них есть информация, что такие провокации могут произойти», – цитирует его РИА «Новости».

На вопрос о том, могут ли в случае агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР некоторые западные страны обвинить Россию во вторжении на Украину, Небензя выразил обеспокоенность тем, «что такой сценарий может быть. Даже разговор о неизбежной войне является провокацией сам по себе».

Напомним, в Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.



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