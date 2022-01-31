В Лондоне объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о вступлении в силу нового режима санкций в отношении России, который применят в случае ее возможного вторжения на Украину.

«Поддерживаете ли вы агрессию РФ против Украины или вы важны для Кремля, у нас будут полномочия, чтобы применить к вам санкции. Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза»,– цитирует ТАСС выступление Трасс в Палате общин британского парламента.

При этом информированный источник в правительственных кругах Великобритании сообщил, что эти санкции не будут применены автоматически.

«Эти изменения автоматически не введут санкций в отношении какого-либо частного лица или компании, но предоставят дополнительные полномочия, которые нужны, чтобы мы могли так поступить в случае любого дальнейшего вторжения РФ на Украину», – сообщил источник ТАСС.

Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. В Совфеде отметили, что президент РФ Владимир Путин еще несколько лет назад предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.

Кремль пообещал ответные меры в случае атаки Лондона на российский бизнес.

Предприниматель, экономист Антон Любич назвал газете ВЗГЛЯД контрмеры на санкции ЕС против «стратегических амбиций» России.