Сладкие увлечения и вокальные таланты: 10 интересных фактов об актерах сериала “Девушки с Макаровым”

Дело Лагашкина

Звезда сериала ТНТ “Жуки” в “Девушках с Макаровым” тоже появляется, причем весьма неожиданно. У актера нет даже эпизодической роли на экране, но его вскользь упоминает персонаж Макарова, когда говорит о деле некоего Лагашкина, который прострелил себе ногу. И это совсем не совпадение, просто в жизни актеры Павел Майков и Максим Лагашкин – друзья, и это своеобразный привет от одного другому.

Это Паша Майков так веселится. Он импровизирует и иногда хулиганит. Они друзья с Лагашкиным, и приветы друг другу передают, – рассказал сценарист и креативный продюсер сериала Антон Морозенко.

“Голос” Синицкой

Съемки в кино – это далеко не единственное занятие исполнительницы роли легкомысленной красотки Кати Синицкой. Всероссийскую славу Валерия Астапова получила после участия в шоу “Голос”: молодая вокалистка стала одной из ярчайших звезд сезона, несмотря на то что не дошла до финала. В итоге ей удалось сделать музыкальную карьеру, а затем начать еще и кинотеатральную. Обучаться новому ремеслу приходилось прямо на съемках первого сезона “Девушек с Макаровым”.

Открою секрет: в первые съемочные дни я даже могла сама остановиться или начать, забывая про команды режиссера “Начали” или “Стоп”! Могла перекрыть актера в кадре, забыть про метки или про заданную оператором траекторию движения… В общем, все те детали съемочного процесса, с которыми мне пришлось знакомиться прямо во время съемки, безусловно заставляли изрядно попотеть! И я благодарю каждого члена команды за оказанное доверие, и проявленное терпение и заботу, – говорит актриса.

Пчела и Белов

Если Павел Майков в сериале передает приветы своему другу Максиму Лагашкину, то создатели шоу – самому Павлу Майкову, а точнее его фильмографии. В первой же серии первого сезона в качестве нового босса Павла Макарова появляется человек по фамилии Белов. И, учитывая, самую знаменитую роль Майкова в “Бригаде”, где бандитской группировкой руководил персонаж Сергея Безрукова с такой же фамилией, отсылка кажется вполне очевидной.

Сладкая жизнь Вербы

Исполнительница роли заботливой матери-одиночки Олеси Вербы в жизни – гуру кондитерского искусства. Все началось с курсов на YouTube и желания сделать идеальный макаронс для друзей. Так во время карантина актриса Елена Полянская всерьез увлеклась созданием кулинарных шедевров.

Сначала я не думала ни про какие торты, меня больше увлекали именно десерты, потом уже стало интересно делать декор для тортов. То, что создают некоторые кондитеры, это космос! Видно, как они вдохновляются живописью, архитектурой. Мне тоже захотелось так научиться. Кроме того, в приготовлении торта есть момент переключения — я работаю с шоколадом и в это время не думаю ни о каких проблемах, настроение сразу улучшается, – делится Полянская.

Саша+Маша

В качестве одного из сотрудников полицейского управления в Бутово появился Георгий Дронов, вернувшийся на канал ТНТ, где 15 лет назад прославился благодаря ситкому “Саша+Маша”. А во втором сезоне “Девушек с Макаровым” произойдет неожиданный реюнион состава культового сериала, ведь в касте полицейской комедии появится Елена Бирюкова.

Попова – девочка-цветочек

Саша Попова – самая воинственная представительница четверки девушек-полицейских. Она чаще других лезет на рожон и предпочитает решать конфликт “на месте”. В первом сезоне актрисе Владе Ермолаевой даже пришлось освоить азы бокса, чтобы показать все черты характера своей героини. Многие зрители настолько влюбились в образ брутальной леди, что невольно стали ассоциировать с ним и саму актрису. Однако каково же было их удивление, когда они зашли в “Инстаграм” Влады, ведь там она предстает совсем другой.

Конечно, мы с моей героиней похожи. У нас есть общие черты и точки соприкосновения, я ее понимаю и иногда в жизни могу быть такой. Но все-таки это образ. Я очень люблю активность, скорость, принимать решения, иногда поспешные, но лучше сделать, чем нет! В образе сильной и волевой, какой является Саша Попова, находится долго тяжело, поэтому после съемок я превратилась в девочку-цветочек и вспомнила о своей женственности и нежности, – признается актриса.

“Служебный роман” Туркиной

Анна Туркина — умная, дисциплинированная, но чересчур принципиальная и самоуверенная. Анна — круглая отличница, однако, как это часто бывает с перфекционистами, следует правилам слишком строго. Конечно, в жизни актриса Алевтина Тукан совсем не такая, и вдохновение для своего образа она черпала в советском кинематографе. Своеобразным референсом стал образ Людмилы Прокофьевны Калугиной в исполнении Алисы Фрейндлих.

Олдскул Макарова

Один из конфликтов, двигающих сюжет второго сезона, это различия методов, которыми пользуется Макаров и глава нового киберотдела полиции в исполнении Натальи Бардо. Старомодный герой Майкова вынужден сложить оружие перед GPS-трекерами и другими модными “игрушками” IT-полиции. Интересно, что в сериале “Контакт”, где Майков тоже играет полицейского, у него тоже были проблемы с гаджетами. Да и в жизни актер не фанат социальных сетей и всего, что с ними связано.

Я отрицательно отношусь к соцсетям, считаю, что это зло. Человек должен общаться вживую – только таким образом возможно какое-то развитие. А человек просто спрятался за этими гаджетами, соцсетями, и чаще всего выдает желаемое за действительное. Там ведь не все такие, какими кажутся, все, что происходит в соцсетях, это ложь: там-то все умные и успешные, у всех все хорошо. И все пытаются показать это другому, ведь если ты не показываешь, что ты успешный, то ты не успешный, – откровенничает Майков.

Спортивное прошлое Поповой

Влада Ермолаева действительно имеет спортивный бэкграунд, как и ее героиня Саша Попова. Вот только актриса занималась не брутальным боксом, а вполне женственным видом спорта – художественной гимнастикой. Перед Владой даже открывался мир балета, но она в итоге выбрала актерское мастерство.

Кто настоящая Туркина?

Роль отличницы Туркиной в сериале исполнила Алевтина Тукан. А в жизни это скорее про исполнительницу роли Вербы Елену Полянскую, которая окончила школу с золотой медалью, затем она училась в Щукинском театральном училище. “Щуку” она окончила с красным дипломом, параллельно учась на журфаке в Белгороде. Образ Туркиной близок и для Влады Ермолаевой, которая хотела бы принять такой челлендж – воплотить на экране совершенно не типичную роль.

Я бы сыграла Туркину! Это мой антипод. Заносчивая ботаничка с комплексами выскочки и всезнайки, при этом очень ранимая и трепетная внутри. Я люблю образы на сопротивление, это сложно, но дико интересно, – признается актриса.