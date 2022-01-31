 

МИД Эстонии заявил о нарушении границы государства российским истребителем

31.01.2022, 20:40, Новости дня
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По данным ведомства, российский самолет залетел на территорию Эстонии в районе острова Вайндло в Финском заливе на севере страны и провел в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Пилот Су-27 не отвечал на вызовы эстонской службы воздушного движения, а транспондер истребителя был выключен.

В Эстонии подчеркивают, что подобные инциденты не единичны. В 2022 году это первое подобное нарушение. В 2021 году такое случалось пять раз.

31 января МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ и выразил ему протест в связи с нарушением эстонской воздушной границы.

Контекст:

Су-27 (Flanker-B по кодификации НАТО) – многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Применяется также для ударов по наземным целям и может нести ядерные боеголовки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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