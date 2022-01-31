Вторжение РФ в Украину приведет к дестабилизации всего международного сообщества – представитель Великобритании в ООН

Он отметил, что в лучшем случае это приведет к дестабилизации ситуации в регионе.

“Но в худшем случае это – подготовка к вторжению в суверенное государство”, – добавил Кариуки.

Он поддержал инициативу США созвать сегодняшнее заседание, и призвал Россию к диалогу, а также упомянул вторжение РФ в Грузию в 2008 году, оккупацию Крыма и начало войны на Донбассе в 2014 году.

“Будем откровенны, это не региональная проблема. Любое вторжение России или активная агрессия против Украины будет грубым нарушением международного права и обязательств России согласно уставу ООН. Конфликт дестабилизирует все международное сообщество. Не должно быть сомнений относительно того, насколько дорогим будет этот просчет для России или насколько разрушительным он будет для народа Украины. Их единственная провокация – это стремление к демократическому будущему для своей страны. Не будет выигравших, только жертвы”, – заявил Кариуки.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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