 

Мнение: В Японском море разбился истребитель F-15

31.01.2022, 20:30, Разное
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В Японском море недалеко от побережья Японии разбился истребитель F-15J.
Машина пропала с радаров через несколько минут после взлета с авиабазы "Комацу" в 5 километрах от побережья.
Обломки машины были якобы замечены плавающими в море.
Насчет двух пилотов поступает противоречивая информация – от "их ищут" и "выловили одного без уточнения – живой или мертвый" до "их уже нашли".

Источник: Colonel Cassad



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