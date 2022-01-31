Мнение: В Японском море разбился истребитель F-15

В Японском море недалеко от побережья Японии разбился истребитель F-15J.

Машина пропала с радаров через несколько минут после взлета с авиабазы "Комацу" в 5 километрах от побережья.

Обломки машины были якобы замечены плавающими в море.

Насчет двух пилотов поступает противоречивая информация – от "их ищут" и "выловили одного без уточнения – живой или мертвый" до "их уже нашли".

—