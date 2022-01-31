Мнение: Обиженный Д. Медведев



Другой Медведев. Но тоже обиженный

Вчера после поражения в финале Australian Open Даниил Медведев выдал крайне обиженную пресс-конференцию: его, дескать, плохо поддерживали болельщики, и в нем из-за этого “умер ребенок”. Вот что он говорил: “Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: «Вперед, Даниил!» – и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Все зависит от того, что мне скажет окружение, как мы решим дальше проходить этот путь. Но ребенка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее”.

Ребенка внутри Медведева, конечно, жалко – но что он хотел, если он НЕ УЕХАЛ?? Какая тут может быть любовь болельщиков? Сыграл штрейкбрехерский турнир, не поддержал товарища – вот и получил кармическое воздаяние. Уверен, что и его победителю Надалю тоже это все не пойдет впрок.

А вообще – теперь более понятно, как вообще такое могло произойти. Причина – глубокий инфантилизм всех этих спортсменов. Ребенок в нем, вишь ли, обиделся на невнимание. Детский сад какой-то.