 

Мнение: Обиженный Д. Медведев

31.01.2022, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Другой Медведев. Но тоже обиженный

Вчера после поражения в финале Australian Open Даниил Медведев выдал крайне обиженную пресс-конференцию: его, дескать, плохо поддерживали болельщики, и в нем из-за этого “умер ребенок”. Вот что он говорил: “Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: «Вперед, Даниил!» – и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Все зависит от того, что мне скажет окружение, как мы решим дальше проходить этот путь. Но ребенка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее”.

Ребенка внутри Медведева, конечно, жалко – но что он хотел, если он НЕ УЕХАЛ?? Какая тут может быть любовь болельщиков? Сыграл штрейкбрехерский турнир, не поддержал товарища – вот и получил кармическое воздаяние. Уверен, что и его победителю Надалю тоже это все не пойдет впрок.

А вообще – теперь более понятно, как вообще такое могло произойти. Причина – глубокий инфантилизм всех этих спортсменов. Ребенок в нем, вишь ли, обиделся на невнимание. Детский сад какой-то.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Роза Сябитова откровенно заявила об использовании «уколов красоты»

15.11 / Ученые назвали оптимальное для здоровья сердца время отхода ко сну

17.06 / В России хотят создать единую систему видеонаблюдения

29.06 / Идеальная резинка: как ее правильно подобрать в зависимости от типа волос

25.11 / ФСБ предотвратила теракты ИГ в столичном регионе

08.10 / Эксперт назвал главный страх Лукашенко: боится сговора Путина с Европой

17.09 / Пожилого грибника парализовало в лесу

29.12 / Кожа на руках сухая и трескается: почему это происходит и что делать?

09.12 / Мнение: Без срока давности

08.08 / В Мемориальном музее космонавтики состоялась торжественная презентация силуминовой скамейки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика