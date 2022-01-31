 

В российских школах запретили физические упражнения со взмахом правой руки

31.01.2022, 20:11, Разное
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В рамках реализации федеральной программы по усилению патриотизма и нравственно-патриотическому воспитанию молодёжи министерство просвещения приняло постановление, которым запрещается делать физические упражнения с взмахом правой руки.

– В преддверии празднования Дня Победы одной из важнейших задач государства является противодействие любым попыткам реабилитации нацизма. Взмах правой рукой – известное нацистское приветствие, следовательно, его запрет является могучи ударом по нацистским настроениям среди молодёжи, – следует из текста документа.

Также министерство обновило рекомендации для учителей физкультуры. Все физические упражнения необходимо делать с использованием исключительно левой руки. Ограничение действует и на командные игры – правой рукой запретят бросать в кольцо или бить по мячу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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