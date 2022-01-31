 

Стало известно об увеличении поставок газа в Турцию из Азербайджана

31.01.2022, 20:04, Новости дня
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Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана после технических проблем с поставками голубого топлива из Ирана, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

«Из-за аварии на противоположной стороне газопровода между нами и Ираном произошло снижение поставок природного газа. Мы договорились с Ираном оставить работы по устранению неполадок на более теплые месяцы, потом снова возобновили подачу природного газа. Мы увеличили объем закупаемого в Азербайджане природного газа. Мы задействовали подземные хранилища газа Туз-Гелю и Силиври», – цитирует ТАСС слова Эрдогана.

Ранее представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что Азербайджан получил запрос Турции на дополнительные поставки газа в связи с техническими проблемами импорта из Ирана, было принято решение увеличить поставки, передает РИА «Новости».

Азербайджан два года назад начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАП), являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК).

Трансадриатический трубопровод (ТАП) – последнй сегмент «Южного газового коридора» (ЮГК), в который входят также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Протяженностью ТАП составляет 878 км, его строительство было начато в 2016 году, а стоимость составила 4,5 млрд евро. Пропускная способность «Южного газового коридора» достигает 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, а 10 млрд кубометров – на юг Европы. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение «Шах- Дениз» на Каспии с запасами 1,2 трлн кубометров.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что у «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент.



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