В Киеве заявили об отсутствии у Зеленского планов ехать на открытие Олимпиады в Пекин

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве с [премьер-министром Польши Матеушем] Моравецким, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [премьер-министром Нидерландов Марком] Рютте, [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом», – рассказал он агентству РБК-Украина.

Никифоров добавил, что контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», – отметил Песков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.