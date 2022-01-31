 

В Киеве заявили об отсутствии у Зеленского планов ехать на открытие Олимпиады в Пекин

31.01.2022, 20:04, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве с [премьер-министром Польши Матеушем] Моравецким, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [премьер-министром Нидерландов Марком] Рютте, [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом», – рассказал он агентству РБК-Украина.

Никифоров добавил, что контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», – отметил Песков.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.



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