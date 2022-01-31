 

Небензя: США готовы принести Украину в жертву собственным интересам

31.01.2022, 20:04, Новости дня
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Соединенные Штаты, вероятно, готовы принести Украину в жертву собственным интересам, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред заявил, что США, похоже, готовы «принести Украину в жертву в своим геополитическим интересам», передает ТАСС.

Напомним, Совет безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.

Небензя отметил, что это заседание СБ ООН по Украине является примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии.



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