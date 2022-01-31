Владимир Веревочкин о жизни в подвале на Арбате, стереотипах в обществе и сериале “Братья”

В комедии СТС “Братья” ваш герой играет полицейского по прозвищу Сокол. Как считаете, съемочная площадка, показанная в “Братьях”, карикатурная, или все же в жизни съемки так и проходят?

Мне кажется, что диалоги Сокола и Яны очень узнаваемые. Иногда смотришь какой-нибудь сериал и думаешь: “В жизни ведь так не говорят” (улыбается). У нас герои немножко “плюсуют”, но и жанр позволяет. В целом атмосферу съемок мы передали.

А что для вас важно на площадке?

Как раз атмосфера! Я это еще понял, когда учился по методу Михаила Чехова у педагога из Берлина. Например, мы так подружились с Андреем Курносовым, который играет моего брата, что много времени проводили вместе, в обеденный перерыв играли в “денди”, “танчики” (смеется). И такое партнерское времяпровождение очень помогало и нашим героям.

Кадр из сериала “Братья”

Ваш герой в сериале много времени проводит в зале, чтобы в кадре выглядеть круто. Вы тоже считаете, что для актера важна внешняя форма?

Я без спорта совсем не могу, с детства занимаюсь то рукопашным боем, то футболом, то брейк-дансом. Мне это обязательно нужно для тонуса и духа. Даже если нет времени на зал, могу сделать упражнения на турнике у себя во дворе. Мне в этом смысле нравится позиция Тома Круза, который в свои пятьдесят девять продолжает делать трюки сам. Я считаю, что актер должен уметь все, тем более мужчина. А как по-другому? Каскадеры, конечно, выполняют свою работу, им есть чем заняться, потому что есть сложнейшие трюки. Но важно быть в хорошей физической форме и актеру.

Кино занимает большую часть вашей жизни. Что в ней есть кроме съемочной площадки? Какие увлечения?

Например, когда занимался ремонтом, решил сам сделать резной подоконник на кухне. У меня с первого раза получилось классно, чему я только рад. Еще люблю играть на гитаре, хочу даже взять электрогитару, записать что-то для себя. Но, конечно, главное хобби, любовь и дело всей жизни — это кино.

Вы родились в Воркуте, но с шести лет жили в Тульской области. Часто ли навещаете родные места?

В Тульской области живут все родственники: брат с женой, тети и дяди. Я стараюсь частенько приезжать к брату и маму привожу с собой. Я люблю эти места,с ними у меня столько всего связано. Помню время, когда мы пришли к директору школы и сказали: “Станислав Николаевич, пожалуйста, дайте нам актовый зал, мы хотим танцевать брейк-данс!” Тогда все с опаской к нам отнеслись и подумали, что мы будем выпивать там, устраивать тусовки. Нам пришлось доказывать делами: мы показали уже готовые номера. И в какой-то момент нас услышали в доме спорта и дали зал. Мы участвовали в танцевальных фестивалях, а через четыре года взяли первое место и поехали в Москву, где было очень трудно, потому что одиночество в таких мегаполисах ощущается особенно. Мы жили в подвале на Арбате. Но это время нас закалило. Я до сих пор иногда у мамы спрашиваю: “Как ты меня в пятнадцать лет отпустила в Москву?” Но это же мама, она так чувствует. Хотя, конечно, она переживала.

Один из комментариев под вашим профилем на сайте о кино такой: “Настоящий мужчина, я влюбилась”. Наверняка получаете массу любовных писем в Instagram?

После одного проекта у меня был просто шквал сообщений. Конечно, приятно, мне очень важна обратная связь. Помню, как в шестнадцать лет благодаря брейк-дансу подписал первый контракт с известным брендом спортивной одежды и танцевал в шоу музыкального канала. Вот где действительно могло сорвать крышу: повышенное внимание, классные контракты, возраст. А сейчас все воспринимается проще: выходит проект, тебя все замечают, потом волна проходит, все затихает.

Владимир с супругой Кристиной Александровой и сыном

В основе конфликта практически каждой истории в кино — это отношения женщины и мужчины. На ваш взгляд, что помогает создать гармоничный союз?

На самом деле все просто: мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Я сейчас не про стереотипы, что, например, только женщина должна мыть посуду и полы. Я и сам могу все сделать. Но женщина — это доброта, ласка, забота о детях и доме. И, конечно, если в паре каждый будет слышать друг друга, то быть гармонии в семье (улыбается).