Эколог: Москва – показатель и образец для многих городов по созданию зеленого мегаполиса

Активист считает, что Москве удалось сохранить баланс между развитием города и сохранением природы. Он напомнил, что столица модернизирует общественный транспорт, снижает число машин на дорогах и уменьшает нагрузку на экологию.

“Параллельно с этим увеличивается количество зеленых насаждений, которые в существенной степени нивелируют воздействие мегаполиса на окружающую среду”, – отметил Расулмухамедов.

Он прокомментировал беспокойство некоторых горожан проектами благоустройства особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Москвы. Активист указал на важность диалога с местными жителями.

“У нас часто говорят: “сегодня там собираются что-то делать, завтра все вырубят, а послезавтра построят торговые центры”, – продолжает эколог. – Я этих разговоров за последние 10-15 лет наслушался очень много. Но это не случай Москвы. Столица очень внимательно относится к своему международному имиджу — имиджу зеленого города. Это для нее ценнее, чем лишние квадратные метры”.

По словам эксперта, оставлять без внимания ситуацию на природных территориях нельзя. В пример он привел борщевик, который появился в Битцевском лесопарке. При помощи правительства Москвы удалось остановить распространение вредного растения.

Недостаток внимания к природным территориям может привести к их деградации, предупредил эколог. “Там появятся очаги возгорания, там будут шашлычники и все, что угодно”, – сказал Расулмухамедов в интервью порталу “Газета.ру”.

Активист назвал Москву примером и образцом для многих городов с точки зрения заботы об экологии. Он убежден, что опыт российской столицы может быть востребован даже на Западе.

“Мы как-то показывали на выставке садовнику британской королевы некоторые образцы, и он сказал, что не ожидал в Москве увидеть то, что хотелось бы сделать в Лондоне. Поэтому давайте поменьше скандалить и побольше творить”, – призвал эксперт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за последние 10 лет количество вредных выбросов в атмосферу мегаполиса уменьшилось в два раза. Экология Москвы улучшается также благодаря новым зеленым насаждениям: за последние 11 лет в городе появилось более 10 миллионов деревьев и кустарников.