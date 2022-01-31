 

Путин выступил за освобождение 100 тысяч осужденных из колоний

31.01.2022, 19:56, Разное
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В понедельник, 31 января, министр юстиции Константин Чуйченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о том, что в России отбывают наказание в исправительных учреждениях около 350 тысяч человек, половина из которых может претендовать на замену заключения принудительными работами.

При этом лишь порядка 100 тысяч достойны этого, а остальные заключенные не встали на путь исправления, отметил глава ведомства. Однако не всех, кто имеет право, возможно обеспечить работой, поскольку нет соответствующих мест. По словам Чуйченко, на сегодняшний день в стране есть лишь 15 тысяч мест, еще около 100 тысяч может появиться через два года.

Как пишет URA.RU.
Путин поддержал идею освободить из колоний 100 тысяч россиян – заменить реальное лишение свободы на принудительные работы.
Также глава государства обратил внимание на сокращение численности заключенных в России, Президент отметил, что в 2000 году в стране в местах лишения свободы находились 1,06 миллиона человек.

Напомним, в 2017-м в России вступил в силу закон, позволяющий заменять заключенным, отсидевшим часть срока в тюрьме, пребывание в колонии на принудительные работы. Тогда поправки к Уголовному кодексу разработали в министерстве юстиции.



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