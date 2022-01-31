Виктор Сухоруков научил экономить жалующихся на бедность артистов
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Виктор Сухоруков высказал свое мнение по поводу обедневших артистов. По словам актера, некоторые из них просто не умеют распоряжаться деньгами.
Во время интервью с «Абзацом» Виктор Сухоруков обсудил причины плохого материального состояния некоторых артистов. Актер считает, что его коллеги не умеют экономить деньги, вследствие чего жалуются на бедность.
Сухоруков осуждает знаменитостей, которые публично заявляют о своих материальных проблемах. Актер рассказал, в чем может быть причина такого положения. По словам Виктора Ивановича, заевшиеся артисты привыкли транжирить деньги и неправильно распоряжаются своими финансами. Сухоруков приводит простой пример: кто-то покупает хлеб за 80 рублей, а кому-то достаточно и за 20. Видимо, некоторые артисты теперь бедные потому, что не смогли вовремя сэкономить и неразумно тратили деньги.
Виктор Сухоруков рассказал, как рационально подойти к растратам на продукты. Он уверяет, что в его продуктовой корзине всегда только самое необходимое. Главное, чтобы он наелся и получил положительные эмоции, и чтобы не было проблем с пищеварением.
Источник: news.rambler.ru
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