Виктор Сухоруков научил экономить жалующихся на бедность артистов

Виктор Сухоруков высказал свое мнение по поводу обедневших артистов. По словам актера, некоторые из них просто не умеют распоряжаться деньгами.

Во время интервью с «Абзацом» Виктор Сухоруков обсудил причины плохого материального состояния некоторых артистов. Актер считает, что его коллеги не умеют экономить деньги, вследствие чего жалуются на бедность.

Сухоруков осуждает знаменитостей, которые публично заявляют о своих материальных проблемах. Актер рассказал, в чем может быть причина такого положения. По словам Виктора Ивановича, заевшиеся артисты привыкли транжирить деньги и неправильно распоряжаются своими финансами. Сухоруков приводит простой пример: кто-то покупает хлеб за 80 рублей, а кому-то достаточно и за 20. Видимо, некоторые артисты теперь бедные потому, что не смогли вовремя сэкономить и неразумно тратили деньги.

Виктор Сухоруков рассказал, как рационально подойти к растратам на продукты. Он уверяет, что в его продуктовой корзине всегда только самое необходимое. Главное, чтобы он наелся и получил положительные эмоции, и чтобы не было проблем с пищеварением.

Источник: news.rambler.ru