 

Полина Гагарина прекратила сотрудничество со своим тренером

31.01.2022, 19:50, Разное
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Полина Гагарина длительное время сотрудничала с тренером Вячеславом Дайчевым. Именно он помог ей прийти в форму после рождения дочери Мии, однако стало известно, что певица больше не тренируется у него.
Причину Гагарина называть не стала, отметив только, что их пути разошлись. Примечательно, что с Вячеславом Дайчевым она планировала развивать новый бизнес – создание онлайн-платформы с тренировками для желающих похудеть. Также он часто бывал дома у знаменитости, был знаком с членами ее семьи. Сейчас же певица сотрудничает с новым тренером Марией.

Стоит отметить, что прекращение работы с Дайчевым произошло после того, как стало известно о романе Гагариной с Владимиром Чиняевым. Некоторые фанаты полагают, что именно новый возлюбленный повлиял на это решение. Также причиной может быть то, что спортсмен просто не оправдал надеж звезды.

Источник: 7days.ru



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