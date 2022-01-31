Полина Гагарина прекратила сотрудничество со своим тренером

Полина Гагарина длительное время сотрудничала с тренером Вячеславом Дайчевым. Именно он помог ей прийти в форму после рождения дочери Мии, однако стало известно, что певица больше не тренируется у него.

Причину Гагарина называть не стала, отметив только, что их пути разошлись. Примечательно, что с Вячеславом Дайчевым она планировала развивать новый бизнес – создание онлайн-платформы с тренировками для желающих похудеть. Также он часто бывал дома у знаменитости, был знаком с членами ее семьи. Сейчас же певица сотрудничает с новым тренером Марией.

Стоит отметить, что прекращение работы с Дайчевым произошло после того, как стало известно о романе Гагариной с Владимиром Чиняевым. Некоторые фанаты полагают, что именно новый возлюбленный повлиял на это решение. Также причиной может быть то, что спортсмен просто не оправдал надеж звезды.

Источник: 7days.ru