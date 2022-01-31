 

Уважайте себя – Личное мнение

31.01.2022, 19:36, Разное
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Мне очень симпатична Татьяна Бакальчук — основательница и генеральный директор Wildberries, мама 7 детей, самая богатая женщина России (состояние 13 миллиардов долларов).


Фото: Соцсети

Эту невероятно успешную бизнесвумен зачем-то понесло давать интервью в глянец.

Там её попытались уфотошопить до состояния очередной девки Тимати.

Им хотелось сделать Бакальчук лучше. Лучше, в их понимании, — это значит, как я понимаю, более факбл.


Фото: Соцсети

Смотрю я на это и мне стыдно.

Стыдно за то, как наше общество оценивает женщину — даже такую богатую, состоявшуюся и влиятельную, как Бакальчук.

Чтобы тебя считали за человека, ты должна быть факбл. Тебе должно хотеть вдуть как можно большее количество мужиков.

А если ты в плане количества приподнятых на тебя члеников не дотягиваешь до уровня инстаграмной писи категории В, то пусть тебе будет стыдно.

Стыдно настолько, что ты занервничаешь и прибегнешь к спасительному фотошопу, как это делают тётки с трухлявого бревна Дома 2.

А если тебе — не стыдно, то мы тебя всё равно подправим, чтобы ты вписалась в парадигму наших комплексов, из которых мы сами выйти не можем, а потому пытаемся затянуть в них всех, кто под руку попадётся: от Саши Дони до Татьяны Бакальчук.


Фото: Соцсети

Женщины, хорошие мои, ваша ценность не пропорциональна мужской эрекции. Самая хлипкая самооценка — это та, в основе которой лежит ваша факабельность.

Помните об этом, пожалуйста, и дочерей воспитывайте соответственно. Уважайте себя.

Договорились?

Уважаете себя? А за что?

Источник: Лена Миро



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