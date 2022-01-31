Премьер Британии извинился за вечеринки во время карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала он не намерен.

«В первую очередь, я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким был подход к этой теме. Нет смысла говорить, что то или иное поведение не нарушало ограничений или что сотрудники канцелярии очень тяжело трудились. Пандемия была тяжелым испытанием для всех, и мы просили людей по всей стране идти на неслыханные жертвы – не встречаться с любимыми, не навещать находящихся при смерти близких. Я понимаю гнев, который сейчас испытывают люди», – отметил он, выступая в Палате общин британского парламента, передает ТАСС.

Глава британского правительства признал, что его извинений недостаточно, пообещав извлечь уроки из скандала и незамедлительно «внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров».

По его словам, он полностью согласен с общими выводами расследования, передает РИА «Новости».

В опубликованных выдержках из доклада по итогам внутреннего расследования, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй говорится, что ряд этих мероприятий в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которые проводились в разгар локдауна в 2020 году, не должны были иметь место, а их организация стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения правительственных чиновников.

«Необходимо извлечь серьезные уроки из этих событий, на которые правительство должно немедленно отреагировать», – говорится в документе.

По ее словам, в условиях, когда «правительство просило граждан принять жесткие ограничения в жизнедеятельности», поведение некоторых представителей власти, устраивавших вечеринки в период первых волн пандемии, «трудно оправдать». В документе также отмечается, что, по меньшей мере, ряд мероприятий знаменует серьезный провал в вопросе соблюдения высоких стандартов этики, которые ожидались от тех, кто не только работал в правительстве, но и в целом от жителей Великобритании в то время.

Ранее сообщалось, что устроивший в разгар пандемии вечеринку бывший директор по коммуникациям премьера Британии Бориса Джонсона Джеймс Слэк извинился за проведение мероприятия.

Кроме того, Джонсон также извинился за участие в вечеринке на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в 2020 году, он назвал прошедшее мероприятие рабочим.

Две трети британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой.

Полицейское управление Лондона сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло быть на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга.