 

Кандидат медицинских наук назвал сроки выхода России на плато по COVID-19

31.01.2022, 19:12, Разное
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Выход России на плато пятой волны пандемии коронавируса COVID-19 можно ожидать через две недели. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач Андрей Кондрахин.

По словам Кондрахина, в настоящее время наблюдает закономерный рост заболеваемости, поскольку в стране господствует самый заразный омикрон-штамм ковида. Однако вскоре прирост зараженных остановится, после чего начнется постепенное снижение числа новых случаев. При этом медик выразил уверенность в том, что нужды в ужесточении карантинных мер нет, сообщает “Радио 1”.



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