 

Мавзолей Ленина в Москве закроют для посещения

31.01.2022, 19:12, Разное
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Знаменитый Мавзолей на Красной площади, в котором хранится тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, будет временно закрыт для посещения со вторника. Об этом сообщили представители Федеральной службы охраны (ФСО).

В отделе ФСО по связям с прессой и общественностью пояснили, что одну из главных достопримечательностей столицы закроют на весь февраль. В это время в Мавзолее будут проводиться профилактические работы, сообщает Vse42.ru.



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