Мавзолей Ленина в Москве закроют для посещения

Знаменитый Мавзолей на Красной площади, в котором хранится тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, будет временно закрыт для посещения со вторника. Об этом сообщили представители Федеральной службы охраны (ФСО).

В отделе ФСО по связям с прессой и общественностью пояснили, что одну из главных достопримечательностей столицы закроют на весь февраль. В это время в Мавзолее будут проводиться профилактические работы, сообщает Vse42.ru.