Россия угрожала военными действиями, если ее требования не будут выполнены – постпред США в ООН

“Недавно Россия угрожала предпринять военные меры, если ее требования не будут выполнены. Если Россия вторгнется в Украину, то никто не скажет: “О, мы не ожидали этого” – и последствия будут ужасны. Именно поэтому сегодняшнее заседание крайне важно”, – сказала Томас-Гринфилд, не уточнив, какие требования имеет ввиду. Но в декабре РФ выдвинула США и НАТО требования по так называемым гарантиям безопасности. Стороны провели ряд переговоров, но как заявляли в РФ, они завершились провалом для Москвы.

Она напомнила, что с начала войны на Донбассе погибло уже более 14 тыс. человек, 3 млн были вынуждены покинуть их дома.

“Годами руководство России утверждало, что Украина не является настоящим государством и оспаривало право украинского народа на самоутверждение. Давайте четко скажем: Украина – страна-член ООН, которая недавно отмечала 30-летие независимости. И украинцы – гордый народ с богатой культурой. Это суверенная страна и суверенный народ”, – подчеркнула представитель США.

Томас-Гринфилд отметила, что мировой порядок несовершенный, но подчеркнула, что он “основан на уважении к народам, государствам и правительствам”.

“Народ имеет право защищаться и выбирать тех союзников, которых пожелает. Все страны защищают эти принципы. Это фундаментальные принципы. Что будет означать для мира, если бывшие императоры получат возможность силой забирать свои территории? Это опасный путь. Россия, конечно, может выбрать другой путь, путь дипломатии. В последние недели США вместе с европейскими партнерами и другими странами обеспокоены российской агрессией против Украины и продолжали делать все возможное, чтобы мирным путем урегулировать кризис”, – продолжила она.

Все эти переговоры свидетельствуют о желании Запада двигаться дорогой мира и о том, что они настроены на диалог, подчеркнула постпред.

“Мы не хотим конфронтации, но будем решительны, быстры и едины, если Россия снова вторгнется в Украину. Мы продолжаем верить, что есть дипломатический выход из кризиса”, – резюмировала она.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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