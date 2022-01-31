Дочь Мережко предложила перенести дату похорон отца

Похороны Виктора Мережко назначены на 1 февраля. Дочь известного сценариста предложила перенести дату прощания, так как семейство может не успеть оформить все необходимые бумаги.

Об этом журналистам рассказал друг семьи Вячеслав Моцардо. Наследница деятеля пояснила ему, что датой похорон можно было бы назначить 2 февраля. Помимо бумажной суеты, медики могут не успеть подготовить тело покойного к погребению. Только завтра утром его сценариста перевезут из Санкт-Петербурга в столицу, следом приедет и его сын.

Мария Мережко считает, что спешка привет к тому, что все произойдет «тяп-ляп». Моцардо также сообщил, что организацией и оплатой похорон будет заниматься похоронная служба при администрации президента. Об этом ему пояснила дочь сценариста, пообщавшись сегодня утром с Климом Лаврентьевым, который является заместителем Никиты Михалкова в Союзе кинематографистов.

Напомним, Виктор Мережко умер вчера на 85-м году жизни. Сценарист заболел коронавирусом и не смог справиться с осложнениями. Похоронят деятеля культуры рядом с супругой на Троекуровском кладбище.

Источник: news.ru