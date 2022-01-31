Мнение: Мали выгоняет посла Франции

Военная хунта Мали официально выгоняет посла Франции.

Ему дали 72 часа на сбор вещичек и отбытие из страны.

Причиной стали заявления министра иностранных дел Франции, который назвал власти Мали "незаконными" и обвинил их в ведении дел с ЧВК "Вагнер".

Как итог, в Мали назвали заявления французов возмутительными и враждебными, после чего указали на дверь.

Государственная пресса Мали заявляет, что Франции пора напомнить, что Мали это не французская префектура, а суверенная страна, которая сама решает, как и с кем вести свои дела. Франции следует сдерживать свои колониальные рефлексы и прекратить вмешиваться в дела своей бывшей колонии.

Следующим шагом может стать официальное требование вывода всех французских войск с территории Мали.

В МО Франции уже заявили, что если цена пребывания войск в Мали станет слишком высока, то они будут выведены.

PS. В соседнем Буркина-Фасо на митингах продолжают мелькать российские флаги. В прессе связанной с новой военной хунтой, заявляется, что Россия может стать более выгодным партнером для страны, нежели угасающая колониальная империя Франции.

Местные жители в интервью заявляют, что поддержка русских позволит Буркина-Фасо обрести полную независимость от Франции и покончить с колониальным наследием.

Между тем, хунта назначали подполковника Поля-Анри Дамиба временным президентом Буркина-Фасо. Военное образование Дамиба получал во Франции.

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