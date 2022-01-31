Коварная роковуха – Личное мнение

Посмотрите на фото, кого узнали? Да, это мать троих от Аршавина, который так и не взял её замуж, Юлечка Барановская.



Фото: Соцсети

На Барановскую накинулись сетевые обозреватели. Ты, мол, зараза такая, позарилась на чужого мужа!

Чужой муж — это разведённый Григорий Лепс.

Я не знаю, в чьей больной фантазии Барановская может выступить в роли роковой разлучницы, но люди эти или врут, или просто тупые.

Ну, представим себе чисто гипотетическую ситуацию, когда взрослый мужик вдруг остаётся без бабы. И, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, он бежит в объятия многодетной матери не первой свежести.

Нет, ну всякое, конечно, бывает в жизни. Но вот такого не бывает точно.

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В представлении закоренелых инстаграмщиц, мужчина — это такой дебил, который вообще не понимает, что творит.

Его можно увести. Его под старость можно совратить, будто он никогда не видел писечку. При этом, виновата всегда баба, а не сам мужик.

В такой метавселенной куриных представлений о жизни, 59-летний Лепс кидается в объятия 40-летней Барановской, будто юнец, ни разу не видавший женщин.

Вы прямо искренне поверили в это? Со слов Собчак, как я понимаю, да?

Ну, да — Собчак сама ещё та роковуха. Посмотришь на её мужей и думаешь, что лучше бы принять целибат, чем дать. Впрочем, они-то с Костиком живут раздельно, как я знаю. Ну, значит и Барановская может встречаться с Лепсом не встречаясь.

Конечно, Барановская у многих не вызывает симпатии. Но обвинять её в том, что она заарканила Лепса — верх глупости.

Если уж Григорию и нужна будет женщина, то к нему очередь выстроится. Двадцатилетних, красивых, а с Юлей и Ксенией он может встретиться на фуршете, чтобы опрокинуть рюмочку водки и обсудить мировую повестку дня.

Впрочем, было бы что там ещё обсуждать с ними.

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