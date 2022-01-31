Депутат муниципалитета назвал виновных в снежном коллапсе Петербурга

Нынешняя ситуация с безобразной уборкой снега в Петербурге стала следствием несогласованности всех ответственных ведомств, начиная со Смольного. Об этом заявил муниципальный депутат МО «Лиговка-Ямская» Михаил Шабалкин.

Он подверг резкой критике коммунальные службы, а также чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым. Шабалкин убежден, что в сложившейся ситуации фактически все службы не доработали.

«Я живу в ЖК, где территория разнообразная, здесь и управляющая компания, и один подрядчик от администрации Центрального района, и другой подрядчик от Центрального района, и все работают невпопад, очень все плохо с уборкой», —констатирует парламентарий.

Чиновники, вероятно, понадеялись на теплую зиму, и что «само все растает», предположил Шабалкин. К тому же, опыт показывает, что заявки горожан по уборке городской инфраструктуры закрываются ответственными ведомствами весной, отметил депутат.

Начиная с первых зимних дней, жители Петербурга выражают недовольство коммунальными службами по уборке города от снега. Ранее глава Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко гарантировал, что к понедельнику, 31 января, ситуация в городе будет взята под контроль. Но, вероятно, очередные осадки помешали коммунальщиком выполнить обещание высшего руководства.